Aardbeving Haïti: zwaar getroffen dorpen wachten nog steeds op hulp

Na de zware aardbeving van zaterdag in Haïti wachten verschillende zwaar getroffen gebieden nog steeds op hulp. Dat schrijft de krant Le Nouvelliste.

Sommige dorpen in het departement Sud zijn haast helemaal van de kaart geveegd en wachten nog steeds op bijstand in de vorm van eten, drinkbaar water, medicijnen en tenten, aldus Le Nouvelliste. Tot nog toe zijn hulporganisaties er slechts in geslaagd om de twee grootste steden in het zuidwesten van het land te bereiken: Les Cayes en Jeremie.

De dodentol na de aardbeving met een kracht van 7,2 staat op 2.189. Meer dan 12.200 mensen raakten gewond, 332 anderen zijn nog steeds vermist.

In een speech riep interim-premier Ariel Henry op tot eenheid. Hij zei dat het land zowel fysiek als psychologisch verscheurd was. Henry kondigde voorts aan dat een werkgroep opgericht zal worden om alle donaties te beheren.