Begonnen met een hobbelpaardje, geëindigd met een museum van 1.500 stukken: verzamelaar opent speelgoedmuseum

De leukste opa van het land zit in een klein hoekje: in het snoezige Meersel-Dreef, vlak tegen de Nederlandse grens, heeft Gellof Hartogs (64) eigenhandig een speelgoedmuseum uit de grond gestampt. De inhoud? 1.500 antieke, glimmende speeltjes, die hij gedurende veertig jaar verzamelde via veilingen en rommelmarkten. In een cafeetje dat de coronacrisis niet overleefde, stalt hij nu zijn verzameling uit. “Iedereen gaat hier met een blij gezicht weer weg.”