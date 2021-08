Honger van Club Brugge is niet gestild: na Owen Otasowie (20) en Ruben Providence (20) wil het er nog een flankspeler bij

Na twee transferaankondigingen op één dag is de honger niet gestild. Club Brugge wil er nog een flankspeler met meerwaarde bij en sluit tegelijk de deur voor een vertrek van Noa Lang. De Deen Mohamed Daramy (19) blijft nadrukkelijk in beeld.

Met welke ploeg vat Club Brugge half september de Champions League aan? Donderdag wordt geloot voor de groepsfase van de belangrijkste Europese beker. Het vooruitzicht aan te treden tegen de grootste ploegen van Europa – vanaf 2024 wordt het misschien anders – overtuigde twee talentvolle spelers om de stap naar West-Vlaanderen te zetten.

Owen Otasowie is een 20-jarige centrale middenvelder die overkomt van Wolverhampton. De geboren New Yorker zette zijn handtekening voor vier seizoenen en zou zo’n vier miljoen euro hebben gekost. Vrijdagochtend trainde hij voor de eerste keer met zijn nieuwe maats. Trainer Philippe Clement omschrijft hem als een atletisch type dat op verschillende posities uit de voeten kan.

In de namiddag was het de beurt aan Ruben Providence om neer te strijken in het oefencomplex in Westkapelle. Deze eveneens 20-jarige Franse jeugdinternational wordt voor een seizoen gehuurd van AS Roma. Hij genoot zijn opleiding bij Paris Saint-Germain en zat vorig seizoen in de A-kern van Roma, maar speelde geen minuut met de eerste ploeg. Hij speelt meestal op links, maar kan ook als nummer tien of op de rechterkant uit de voeten. Club Brugge bedong ook een aankoopoptie.

Foto: Getty Images

Nog niet tegen Beerschot

Noch Otasowie, noch Providence moet zondag tegen Beerschot in de basis worden verwacht. Otasowie kan nog geen volledige wedstrijden aan en Providence moet nog debuteren in het profvoetbal. Om gewapend te zijn voor de Champions League gaat Club daarom op zoek naar onmiddellijk inzetbare versterking. Een flankspeler met diepgang is nog altijd de prioriteit. Mohamed Daramy van FC Kopenhagen blijft nadrukkelijk in beeld, nadat het team van trainer Jess Thorup een eerste bod van Club geweigerd heeft.

“Op dit moment is alleen Club Brugge concreet”, zei Daramy na de Europese wedstrijd van Kopenhagen in Turkije. “Ik weet dat er ook andere clubs zijn. Ik moet nadenken wat de beste keuze is: elke week spelen in Kopenhagen of elders naartoe gaan en mogelijk op de bank zitten.”

Club Brugge houdt alvast een plaats in de basis vrij voor Daramy. Trainer Philippe Clement gaf al aan dat zijn ploeg een type-Krépin Diatta mist. Tegelijk is Club niet van plan Lang te laten gaan. “Noa voelt zich goed in zijn vel en ik hoor geen geruchten over een transfer”, aldus Clement. “Als er nog iemand komt, zal het voor heel veel geld moeten zijn. Want Club is ambitieus en doet serieuze investeringen om de lat hoger te leggen. Dan ga je niet op het einde van de rit een van je betere spelers wegdoen.”