Lukaku wist toen al dat hij met Chelsea zou trouwen: onze voetbalredacteur blikt terug op allereerste interview met 15-jarige Romelu

Op 6 maart 2009 kwam een superster tot leven. Dik twaalf jaar geleden trokken wij naar Anderlecht voor het eerste interview met Romelu Lukaku en zijn ouders. De spits was toen 15 en wonderkind bij de jeugd van paars-wit. De titel luidde: “Neen zeggen tegen Chelsea was niet makkelijk.” Toch sprak Lukaku toen al zelfzeker over een toekomst bij ‘The Blues’ en nu hij dit weekend zijn comeback viert bij de ploeg van zijn hart met een match tegen Arsenal is de cirkel rond. Een terugblik.