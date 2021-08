Anderlecht vraagt fans om Benito Raman-song aan te passen: “Er zijn genoeg andere liedjes om te zingen”

Benito Raman scoorde twee keer tegen Vitesse en werpt zich meer en meer op tot publiekslieveling bij Anderlecht. Telkens als hij uitblinkt, begint een groep supporters “Alle boeren zijn homo” te zingen.

Dat doen ze omdat Raman dat lied in 2015 bij AA Gent in de microfoon zong, hij werd ervoor gestraft. De geuzennaam Boeren wordt gebruikt voor de fans van Club Brugge, maar het blijft een homofoob en discriminerend lied. Paars-wit stelde intussen ook vast dat de gezangen steeds luider weerklinken in het Lotto Park en dat veel mensen dit niet langer accepteren.

RSCA-woordvoerder Mathias Declercq reageerde bij het regionale medium Bruzz. “We horen dat ook in het stadion, maar het is een minderheid van de supporters. Noch de club, noch de spelers vinden dit een goed idee. We zouden veel liever hebben dat er iets anders gezongen wordt. Daarom gaan we spreken met de supporters via de Fan Board. Niet om hen te straffen, maar om duidelijk te maken dat er genoeg andere liedjes zijn om te zingen.”

De voetbalbond laat weten dat al wie zich benadeeld voelt een klacht kan indienen bij het meldpunt voor discriminatie.