Club Brugge-aanwinst Stanley Nsoki deelde kleedkamer met wereldsterren van PSG: “Als Thiago Silva en Marquinhos je concurrenten zijn, heb je niets te eisen”

Club Brugge en Stanley Nsoki (22) hebben een gemene deler: beiden stonden samen met Kylian Mbappé op het veld. Maar in tegenstelling tot zijn Brugse ploegmaats houdt de Franse verdediger daar enkel positieve herinneringen aan over. Zijn voetbalcarrière begon bij PSG, waar de vestiaire toen al volgestouwd was met wereldsterren. Voetballen met Neymar en co. maakte van Nsoki een perfectionist. “Maar matchen zoals tegen Union: díé intensiteit vind je in Frankrijk haast niet.”