DIJKSHOORN. Kijk naar deze foto: ook dit is voetbal

Ik zag donderdagavond liefde zegevieren, midden in een slachtveld vol blote mannenbenen. Eerst dacht ik dat ik hallucineerde. De wedstrijd Anderlecht-Vitesse was als een koortsdroom aan mij voorbij getrokken. Krankzinnige doelpunten, een absurd scoreverloop, een fysieke slijtageslag, de miraculeuze mogelijkheid om in de laatste minuut nog te winnen en meteen daarna het verbijsterende falen vanaf elf meter.