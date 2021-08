Provincie Antwerpen onder vuur voor “soepele” lozingsnorm 3M: loosde bedrijf niet vergunde stof in Schelde?

Het Antwerpse provinciebestuur zal niet fluitend naar de Vlaamse onderzoekscommissie gaan. Het feit dat 3M nog ongeveer een jaar redelijk soepele lozingsnormen krijgt opgelegd voor allerhande PFAS-verbindingen steekt de ogen uit. En 3M zelf mag komen uitleggen hoe het komt dat er nog een andere verbinding, FBSA, gebruikt en mogelijk geloosd wordt zonder dat die vergund is. “Als het bedrijf over de schreef ging, wordt het ter verantwoording geroepen”, klinkt het bij kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Een nieuw element in het dossier rond 3M dat we aan het bouwen zijn”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze stuurde donderdagavond de handhaving langs op de site van 3M om stalen te nemen. Op zoek naar FBSA, nóg een van die onheilspellende afkortingen. Een stof die 3M gebruikt en mogelijk loost, maar waarvoor het bedrijf nooit heeft aangegeven dat het ermee aan de slag gaat.

Een erkend labo analyseert die stalen nu. “Als 3M over de schreef gaat, dan zal het bedrijf tot verantwoording worden geroepen, dat is ons standpunt sedert het begin en dat blijft zo”, klinkt het bij het kabinet-Demir. Want zomaar zonder vergunning lozen, kan niet. En sowieso wordt een chemisch producent geacht om gelijk wat ze gebruikt te melden aan de overheid. Nog iets dat 3M mag komen ophelderen bij de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.

Wie ook tekst en uitleg zal moeten geven, is de Antwerpse deputatie. VTM onthulde dat die behoorlijk coulant is als het gaat over de lozingsnorm die 3M opgelegd krijgt. Van PFOS, de stof die de bal in het schandaal liet rollen, mag het 30 milligram per liter lozen. Bij de meeste bedrijven is dat veel minder. En voor andere PFAS-stoffen, de groep van nagenoeg onafbreekbare chemicaliën waarvan PFOS eentje is, ligt de norm nog hoger. 3.700 milligram per liter voor de ene, 5.000 milligram voor een andere. Ook al stoffen die op langere termijn een hoger risico voor de gezondheid met zich brengen.

Waterzuivering

Let wel, het gaat om een tijdelijke situatie. 3M kreeg zijn waterzuiveringsinstallatie niet op orde en kreeg uitstel tot midden 2022 om de zaak op orde te stellen. Intussen lopen de procedures om de norm een pak steviger te zetten.

“Maar nog altijd minder stevig dan voor andere bedrijven”, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “Die moeten zich houden aan 0,1 milligram per liter, niet aan 1 milligram per liter, zoals 3M zal moeten doen.” Dat minister Demir de provincie vroeg om vaart te maken, vindt ze niet genoeg. “De provincie moet zich ook houden aan de procedures. En wie stelt die procedures op?”

Appelen met peren

Dat 3M een voorkeursbehandeling zou gekregen hebben, wordt bij de provincie alleszins ontkend. “De normen zijn voor geen twee bedrijven gelijk. Dat hangt af van de grootte van het bedrijf, wat de activiteiten zijn, noem maar op. Je kunt geen appelen met peren vergelijken.”

Al is er ook beter nieuws te melden. Vlaams Opdrachthouder Carl Vrancken kwam de bevindingen van drie onderzoeken toelichten in de Onderzoekscommissie. “We hebben geen bijkomende alarmerende waarden gemeten”, zegt hij. “Toch blijft voorzichtigheid geboden, zeker voor bijvoorbeeld het consumeren van eitjes van scharrelkippen die buiten leven op de grond.”

