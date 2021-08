PSG, nog zonder Lionel Messi, klopt Brest na spektakelstuk, Mbappé opnieuw aan het kanon

PSG heeft vrijdagavond zijn derde driepunter van het seizoen gepakt. Het klopte Brest met 2-4. Bij PSG waren nieuwkomers Lionel Messi en Sergio Ramos nog niet van de partij, ook Neymar was niet fit.

Herrera opende halverwege de eerste helft de score voor de bezoekers. Een kwartier later pikte ook Kylian Mbappé zijn doelpuntje mee. Het beloofde een walk in the park te worden voor de Parijzenaren, maar niets was minder waar.

Nog voor de rust scoorde Honorat de aansluitingstreffer, pas in de 73ste minuut kreeg PSG weer wat meer ademruimte dankzij een doelpunt van Gueye.

En nog was het niet gedaan: Mounie kon in de 85ste minuut milderen tot 2-3, maar Di Maria zorgde in het absolute slot van de partij toch nog voor de beslissing: 2-4.