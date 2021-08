Slechts een vlekje op de kaart van Afghanistan, maar deze kleine vallei houdt nog steeds stand tegen de taliban

De taliban veroverden het land in recordtempo, maar één Afghaanse provincie biedt nog steeds weerstand: de Panjshir-vallei.

Meer dan een vallei met een smalle ingang is het eigenlijk niet, maar in de provincie Panjshir broeit het gewapende verzet tegen de taliban. Panjshir is in handen van de Noordelijke Alliantie, de aartsvijand van de extremisten. De vallei is het enige stukje dat niet veroverd werd door de taliban. Twee dagen geleden is ook de voormalige vicepresident van Afghanistan, Amrullah Saleh, samen met hoge functionarissen van de gevluchte regering, er aangekomen. Ook special forces en elitetroepen van het leger zouden zich in Panjshir aangesloten hebben bij de Alliantie.

Saleh noemt zichzelf “de enige legitieme leider van het land” en riep op tot de gewapende strijd tegen de taliban. Hij is een goede bekende van de huidige leider van de moedjahedien van de Alliantie, Ahmad Massoud. Hij is de zoon van “de leeuw van Panjshir”, Ahmad Shah Massoud. Die speelde een cruciale rol in de strijd tegen de Russen en keerde zich daarna tegen de Taliban. Eind vorige eeuw veroverde hij meerdere provincies op de extremisten. Enkele dagen voor 9/11 werd hij echter vermoord.

Wapens gezocht

Twee dagen geleden vroeg Massoud junior de wereld om wapens om de strijd tegen de extremisten opnieuw te beginnen. Of die strijd kans van slagen heeft, hangt af van de regionale en internationale steun die hij krijgt. De vallei telt amper 150.000 inwoners, voornamelijk etnische Tadzjieken. Of een aanval van de taliban af te slaan is, is niet zeker. De vallei is wel erg moeilijk in te nemen omdat er maar een smalle toegang is.

Sinds de overgave van het leger beschikken de taliban over een enorme voorraad aan Amerikaanse wapens, maar de geschiedenis heeft Massoud alvast aan zijn kant. Het Rode Leger kon de vallei in het verleden nooit veroveren, de taliban in de jaren negentig evenmin.