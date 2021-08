Spoedarts Stig Walraevens weigert Afghanistan te verlaten: “We verzorgen ook taliban, maar hun kalasjnikov moeten ze achterlaten aan de ingang”

Stig Walravens (33) is spoedarts voor Artsen Zonder Grenzen in Afghanistan. Hij werkt er in een ziekenhuis in Kunduz, dat zich de laatste maanden in de frontlinie bevond van de gewelddadige strijd tussen de taliban en het Afghaanse leger. Hij ving er oorlogsslachtoffers van beide kampen op en blijft op missie. Het verhaal van één van de weinige Belgen die niet uit Afghanistan gerepatrieerd wil worden.