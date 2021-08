Alexander Blessin niet te spreken na winning goal met buitenspelgeur: “Je moet echt blind zijn om dit niet te zien”

Standard pakte vrijdagavond een belangrijke driepunter tegen Oostende na een kopbaldoelpunt van Selim Amallah. Maar had dat doelpunt wel mogen tellen? Op beelden lijkt het namelijk dat Selim Amallah in een buitenspelpositie stond.

“Wat kan ik hierop zeggen?”, was Blessin, coach van KV Oostende, duidelijk teleurgesteld bij het zien van de beelden. “We hebben een VAR, we hebben een scheidsrechter. Ik weet het niet meer. Ik hoorde het al, maar ik wacht altijd om conclusies te nemen. Ze kwamen mij al zeggen dat het duidelijk offside is. De VAR kijkt drie minuten naar de fase, dit is ongelooflijk. Dit is een enorm grote fout.”

Er was geen buitenspellijn beschikbaar, maar dat maakt volgens Blessin zelfs niet uit. “Hier is zelfs geen buitenspellijn voor nodig om te zien dat het buitenspel is. Hij staat duidelijk minstens een volledige stap buitenspel. De VAR maakt hier echt geen goede indruk. Ik ben enorm gefrustreerd. Bij 0-0 pakken we hier een punt. We werkten hard en één punt hier meepakken was goed voor mij. Verliezen met zo’n goal is enorm frustrerend. Waarom hebben we nog een VAR? Je moet echt blind zijn als je dit niet ziet. De VAR nam echt zijn tijd, en dan nog ziet hij het niet. Het is echt schaamtelijk, maar we moeten het accepteren. We moeten ons nu concentreren op Zulte Waregem, onze volgende tegenstander”, aldus de coach van KV Oostende.

Ook executive president Gauthier Ganaye was ziedend na afloop van de wedstrijd. Op Twitter reageerde hij als volgt: “Opnieuw sigaren aan het roken in de VAR-kamer?”.

Mbaye Leye: “Het lijkt inderdaad wel op buitenspel”

Wanneer Leye op het punt stond zijn interview te geven, viel er een grijns af te lezen op het gezicht van de Standard-coach. “Als je op deze manier lacht, zegt dat al genoeg”, dolde Alexander Blessin nog met Mbaye Leye. “Ik heb de beelden nog niet gezien”, reageerde Leye.

Bij het zien van de beelden, was ook Leye duidelijk. “Op dit beeld lijkt het inderdaad buitenspel, dat zie ik aan de voet van Selim Amallah. Maar je moet een lijn trekken. Dat die niet beschikbaar was? Dat is nu net het probleem, er moet een lijn getrokken worden”, legde Leye aan Blessin uit. Verder had de Standard-coach nog lovende woorden voor Blessin en zijn Oostende. “Dit is echt een goed team. We weten het al lang. In België hebben we dit soort wedstrijden nodig: beide ploegen probeerden aanvallend voetbal te spelen.”