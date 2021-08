Belg Jonathan Okita schiet NEC Nijmegen naar de overwinning in Eredivisie na knappe goal

Jonathan Okita maakte vrijdag op de tweede speeldag van de Nederlandse Eredivisie het tweede doelpunt van de 2-0 zege van Nijmegen tegen Zwolle.

Okita scoorde in de 42e minuut en verdubbelde zo de voorsprong na het snelle scoren van Akman (4e minuut). De 25-jarige middenvelder, die in de 36e minuut geel kreeg, werd met nog tien minuten te gaan gewisseld. Zwolle eindigde de match met tien spelers, na een rode kaart voor Kersten in de 88e minuut.

Het was de eerste overwinning voor Nijmegen dit seizoen.