KMI waarschuwt voor lokaal hevig onweer

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we zaterdag tijdelijk mooi weer met zon en wolken. Het kwik schommelt tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 of 26 graden in Vlaanderen. Na de middag neemt de bewolking echter toe en tegen de avond worden de eerste regen- en onweersbuien verwacht. Plaatselijk kunnen die hevig zijn en vergezeld worden van hagel.