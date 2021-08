Mijnwerkersgroepen op ramkoers over bezoek prins Laurent: “Niemand mag dansen op het hoofd van dode mijnwerkers”

Genk -

De vzw Mijnverleden en de KS Vriendenkring liggen op ramkoers naar aanleiding van het bezoek van prins Laurent op 18 september in Waterschei. Terwijl Mijnverleden graag iemand van het koningshuis bij de herdenking voor overleden mijnwerkers had, wil de Vriendenkring net dan de prins ter verantwoording roepen voor de drie doden in Zwartberg en de achterstallige pensioenen.