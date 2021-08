Griekenland is bezorgd over Aghaanse migranten en plaatst stalen muur aan Turkse grens

Griekenland heeft een stalen muur opgetrokken van 40 kilometer lang aan de Turkse grens. Het land maakt zich grote zorgen over de migrantenstroom die wellicht op gang komt, nu de taliban de macht in Afghanistan hebben gegrepen.

“We kunnen de mogelijke impact niet passief afwachten”, zegt Grieks minister Michalis Chrisochoidis tijdens een bezoek aan de Evros-regio, waar de muur staat. “Onze grenzen blijven onschendbaar.”

Zijn uitspraken komen er nadat ook Turkije Europese landen opriep om verantwoordelijkheid te nemen voor Afghaanse migranten.

In een telefoongesprek met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat een sterke toename van het aantal mensen dat Afghanistan verlaat “een serieuze uitdaging voor iedereen” kan vormen.

“Een nieuwe migratiegolf is onvermijdelijk als de nodige maatregelen in Afghanistan en in Iran niet worden genomen”, zei Erdogan.

Griekenland, dat in 2015 in de frontlinie stond van de migrantencrisis toen meer dan een miljoen mensen op de vlucht waren voor oorlog en armoede in het Midden-Oosten, heeft gezegd dat het alle Afghanen die illegaal via het land arriveren, kan terugsturen.

Van degenen die tijdens de migrantencrisis in Griekenland aankwamen, reisden de meesten verder naar het noorden door heel Europa, maar ongeveer 60.000 mensen zijn in het land gebleven. Vorig jaar nog blokkeerde Athene tijdelijk nieuwe asielaanvragen nadat Erdogan zei dat Turkije “de deuren had geopend” voor migranten om naar de EU te reizen.