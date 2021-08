Het heeft ‘voor het eerst’ geregend in Groenland

De bewoners van het permanente onderzoeksstation op de top van de Groenlandse ijskap moesten zich zaterdag 14 augustus in de ogen wrijven. Voor het eerst sinds de metingen viel er geen sneeuw, maar regen.

Dat gebeurde bij temperaturen die nog maar voor de derde keer in de laatste 10 jaar tot iets boven het vriespunt waren gestegen. Even na half 9 ’s ochtends werd het er een halve graad. Het station ligt op 3216 meter hoogte. De temperatuur bleef ongeveer 9 uur boven het vriespunt, daarna daalde het kwik weer onder nul.

Volgens CNN viel er regen in het gebied, dat zich uitstrekt vanaf de zuidoostkust van Groenland tot over de top van de ijskap, ongeveer 7 miljard ton aan regenwater op het ijs. Op veel plekken bevroor het water. Dichterbij zee vloeide de regen naar zee weg.

Door de hoge temperaturen in het weekend van 14 en 15 augustus was het verlies aan ijsmassa op de Groenlandse ijskap ongeveer 7 keer zo groot als op een normale dag in deze tijd van het jaar. De dooi strekte zich uit tot over ongeveer 60 procent van de ijskap.

“Dit is ongezien”, vertelde wetenschapper Ted Scambos aan CNN. “We overschrijden drempels die in millennia niet overschreden zijn.”