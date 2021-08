Burgemeester Bonte wil strenge regels in Vilvoorde aanhouden

Vilvoorde - Hans Bonte (Vooruit), de burgemeester van Vilvoorde, wil dat ook in zijn stad strengere coronamaatregelen van kracht zouden blijven, net zoals in Brussel. Vilvoorde leunt aan bij Brussel en de vaccinatiegraad is er ook nog niet hoog genoeg, zegt hij.

“Er is ook veel interactie tussen de inwoners van Brussel en die van Vilvoorde. We moeten ervoor zorgen dat er daardoor geen overloopeffect komt. Als Vlaanderen fors versoepelt en Brussel blijft streng, kan bijvoorbeeld het nachtleven in de rand erg aantrekkelijk wordt voor grote groepen mensen uit de hoofdstad”, zo zei hij in De Ochtend op Radio 1.

