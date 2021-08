Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet: “Als het moet, blijven een of twee kerncentrales langer open. Ik ben daar nuchter in”

Ondanks de kernuitsap in 2025 laat Jean-Marc Nollet (Ecolo) de deur op een kier voor het behoud van enkele kerncentrales. Zo blijkt uit een gesprek met De Standaard.

“In november zullen we zien of er voldoende projecten zijn om de energiebevoorrading te verzekeren als alle kerncentrales dichtgaan. Als dat zo is, gaan ze ook dicht. In het andere geval blijven een of twee centrales langer open. Ik ben daar nuchter in.”

Of het niet wringt dat er gascentrales worden gebouwd die de kernuitstap moeten verzekeren? “Dat zullen state-of-the-art-gascentrales zijn die vervuilende steenkoolcentrales in pakweg Polen of Duitsland uit de markt zullen duwen”, aldus de Ecolo-voorzitter. “Die gascentrales maken deel uit van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Elk jaar brengt Europa een krimpend aantal emissierechten op de markt. Wie vervuilt, moet betalen. Wie meer vervuilt, prijst zichzelf uit de markt.”

Dus we gaan hier een beetje meer vervuilen om globaal minder te vervuilen? “Dat is nu eenmaal het Europese kader waarin we opereren voor de elektriciteitssector, waarbij globaal de CO2-uitstoot daalt en waarvan de CO2-uitstoot niet in rekening wordt gebracht voor de klimaatdoelstellingen die ons land moet halen.”

Dogma’s

Dat de groenen “dogmatisch” zouden zijn, zoals de N-VA beweert, als het over de kernuitstap gaat, ontkent Nollet met klem.

“Ik denk dat het dogmatisme ondertussen van kamp is gewisseld. Ik ben toch erg pragmatisch. Zoals ik al zei: als er zich in november niet voldoende bedrijven kandidaat stellen om in de nodige vervangcapaciteit te voorzien, kan de levensduur van een of twee kerncentrales verlengd worden. Zo staat het in het federale regeerakkoord dat ik onderhandeld en ondertekend heb. En ik verwacht dan ook dat alle partijen dat akkoord zullen respecteren. Wie dat niet doet, zet zich buiten de regering.”