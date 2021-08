Prins Gabriël (18), het tweede kind van ons koningspaar, trekt binnenkort naar de prestigieuze National Mathematics and Science College in het Britse Warwickshire. Het instituut stoomt jongeren tussen 15 en 19 jaar klaar die ”een plaats willen veroveren aan een van ’s werelds meest toonaangevende universiteiten, zoals Oxford en Cambridge”. De koningszoon zal een vooropleiding van een jaar volgen, specifiek in de richting Wiskunde, Hogere Wiskunde en Natuurkunde.