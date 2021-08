Prins Andrew krijgt 100 miljoen aangeboden voor tv-interview met leugendetector

Interviewer Ian Halperin heeft 100 miljoen dollar geboden aan prins Andrew om hem live op televisie aan een leugendetector te koppelen. De Canadees wil de zoon van koningin Elizabeth vervolgens vragen stellen over zijn relatie met Jeffrey Epstein en zijn vermeende misbruik van Virginia Giuffre.

Een investeringsgroep en diverse mediabedrijven werken volgens Halperin mee aan het aanbod voor prins Andrew. In een interview met Daily Mail zegt Halperin, die eerder ook de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein interviewde, dat het mogelijke interview met Andrew onderdeel kan worden van “het grootste pay per view-event ooit”.

“Als hij zo onschuldig is als hij beweert, dan komt hij met gemak door de test en wordt zijn naam gezuiverd”, zegt Halperin. “Het is een geweldige manier voor hem om zichzelf in 45 minuten tijd te rechtvaardigen. Het is dus een win-winsituatie en hij kan dan bovendien meteen een donatie doen aan slachtoffers van kindersekssmokkel.”

Geweldige deal

Volgens de Canadees heeft nog nooit iemand zoveel geld kunnen verdienen met 45 minuten werk. “Hij zou er fantastisch uit kunnen komen. Als hij niets te verbergen heeft, moet hij het gewoon doen. Wij zorgen wel voor haar en make-up.”

Een leugendetectortest is volgens Halperin “99,9 procent” accuraat. “Ik wil hem de best mogelijke kans geven om zijn naam te zuiveren en ik wil dat het de moeite waard is, ongeacht of hij slaagt of zakt voor de test. Honderd miljoen dollar is een geweldige deal voor hem. Als hij echt om de monarchie en zijn naam geeft, is er geen andere manier om zijn naam te zuiveren. Waarom zou hij dat in godsnaam niet doen?”