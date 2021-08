Halve Belg Andreas Pereira trekt naar Brazilië: Flamengo leent hem uit van Manchester United met aankoopoptie

Andreas Pereira verlaat Manchester United. De Braziliaanse Belg wordt door de Red Devils uitgeleend aan Flamengo. In het contract is een aankoopoptie voorzien.

De 25-jarige Pereira zette zijn eerste voetbalpasjes in Lommel maar verhuisde al op jonge leeftijd naar PSV. Daar haalde Manchester United de zoon van ex-prof Marcos Pereira begin 2012 weg. Twee jaar later debuteerde hij in de eerste ploeg.

Om hem meer ervaring te laten opdoen, leende ManU de middenvelder vervolgens uit aan FC Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018). De volgende twee seizoenen kreeg Pereira regelmatig speeltijd bij United, dat hem vorig seizoen opnieuw verhuurde, dit keer aan Lazio. Hij speelde 33 wedstrijden voor de Romeinen, onder meer twee in de Champions League tegen Club Brugge, en kwam daarin tot een goal en vier assists.

Pereira speelde in zijn jeugdjaren voor de Belgische nationale ploeg maar koos finaal voor Brazilië. Hij verzamelde tot dusver één cap bij de Goddelijke Kanaries. Eind 2018 mocht Pereira invallen tijdens een oefenduel tegen El Salvador.