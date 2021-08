Lommel SK behoudt vertrouwen in coach Peter van der Veen

Lommel SK heeft de Nederlander Peter van der Veen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij was al interim-coach van de Limburgse 1B-club na het vertrek van de Engelsman Liam Manning een tiental dagen geleden.

Zaterdag ondertekende Van der Veen zijn nieuw contract. “Ik ken de getalenteerde spelerskern uiteraard al goed en kan niet wachten om het werk verder te zetten”, zegt de 49-jarige Rotterdammer, die in 2020 bij Lommel kwam en T2 was van Manning.

Van der Veen leidde in het verleden verschillende Nederlandse nationale jeugdploegen. Hij won in 2019 met de U17 van Oranje het EK en bereikte de halve finales van het WK. Voordien was hij aan de slag in de jeugdopleiding van Ajax.

Vorige week zat Van der Veen een eerste keer als T1 op de bank tijdens de openingsspeeldag tegen Waasland-Beveren. Die wedstrijd werd met 2-3 verloren. Vandaag/zaterdag trekt Lommel naar Moeskroen.