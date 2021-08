AC Milan neemt Europees kampioen Alessandro Florenzi over van AS Roma

Foto: Pool via REUTERS

Italiaans international en kersvers Europees kampioen Alessandro Florenzi stapt van AS Roma over naar AC Milan. De Rossoneri nemen hem op huurbasis over, met een optie tot aankoop, zo raakte zaterdag bekend.

De 30-jarige Florenzi is een jeugdproduct van Roma. Na een uitleenbeurt aan Crotone in het seizoen 2011-2012 speelde hij acht jaar voor de Romeinen. In 278 wedstrijden vond de rechterflankverdediger 28 keer de weg naar de netten.

In januari 2019 verhuisde Florenzi op huurbasis naar Valencia en afgelopen seizoen droeg de Italiaan het shirt van PSG. Daar was hij in 36 matchen goed voor twee goals en een assist.

Florenzi speelde al 45 keer voor de Italiaanse nationale ploeg (twee goals, drie assists). Op het voorbije EK startte hij in de basis tijdens de eerste groepsmatch tegen Turkije maar viel dan uit met een kuitblessure. Daardoor miste hij de volgende wedstrijden, waaronder de kwartfinale tegen België. Pas in de gewonnen finale tegen Engeland (4-3 na strafschoppen) maakte hij diep in de verlengingen weer zijn opwachting.