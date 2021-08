Slecht weer op komst, noodnummer 1722 geactiveerd

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Nochtans is het zaterdagnamiddag eerst vrij mooi. Maar vrij snel komt er toenemende bewolking opzetten en op het einde van de namiddag krijgen we (onweers)buien vanaf de Franse grens. Het is vrij warm met maxima rond 25 of 26 graden, zegt het KMI zaterdagmiddag.

Morgen en volgende week

Zondag wordt het wisselvallig met veel wolken en nog enkele buien. Vooral na de middag kunnen de buien intenser worden en is onweer mogelijk. Het wordt gevoelig frisser met maxima tussen 17 of 18 graden op de Ardense hoogten en rond 20 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het westen, later uit het westnoordwesten.

Maandag start zwaarbewolkt met soms wat motregen en, vooral ten zuiden van Samber en Maas, nog enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het droog vanaf het noorden met langzaamaan ook enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden op het Ardense reliëf en aan zee, en rond 21 of 22 graden elders. De wind is matig tot vrij krachtig aan zee en ruimt naar noordelijke tot noordoostelijke richtingen.

Dinsdag wordt het, na het oplossen van het lokale ochtendgrijs, vrij zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in het centrum van het land. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig aan zee.

Ook woensdag blijft het droog met eerst veel zon. Na de middag krijgen we meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden, bij een zwakke tot meestal matige noordoostenwind die krimpt naar het noorden.

Donderdag is het bewolkt met veel lage wolkenvelden vanaf de Noordzee. Lokaal is er wat gedruppel mogelijk. Het wordt fris bij maxima van 14 tot 18 graden en een matige, aan zee vrij krachtige, wind uit noordwestelijke richtingen.

Ook vrijdag verwachten we veel wolkenvelden met lokaal wat motregen. Bij maxima tussen 15 en 19 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar.