Meer dan 200 mensen opgepakt bij anti-lockdownrellen in Australië

In de Australische stad Melbourne zijn ruim 200 mensen opgepakt bij een anti-lockdowndemonstratie. Al gauw liep de betoging uit de hand. De politie greep in door traangas en rubberen kogels af te vuren.

Australië heeft een van de strengste lockdowns ter wereld. Scholen zijn dicht, inwoners mogen alleen naar buiten om te winkelen, kunnen maximaal twee uur sporten en e moeten binnen een straal van vijf kilometer van hun huis blijven. Mondmaskers zijn overal verplicht. Beterschap zit er nog niet aan te komen. De autoriteiten van de deelstaat New South Wales verlengden de lockdown tot zeker eind september.

En dat is niet naar ieders zin. Vierduizend mensen troepten daarom samen voor een anti-lockdowndemonstratie in de straten van Melbourne. Al snel liep het uit de hand. De potjes kookten over. Betogers bekogelden de politie. Zeven agenten raakten gewond. 218 mensen werden aangehouden en kregen een boete van 3.000 euro.

Ook in Sydney werd gedemonstreerd door een honderdtal mensen. De betoging daar verliep rustig. Wel werden 46 mensen aangehouden en 250 boetes uitgedeeld voor het niet volgen van instructies van de politie.

Nochtans valt het in het land van de kangoeroes goed mee met de besmettingen. Afgelopen week waren het er 580 per dag. Een pak minder dan in ons land, waar gezondheidsinstituut Sciensano 1.936 nieuwe bevestigde besmettingen noteerde tussen 11 en 17 augustus.

Waarom dan zo’n strenge aanpak? Wel, Australië streeft naar een volledig coronavrije samenleving. Veel Aussies hebben kritiek op dat ‘zero Covid’-beleid en zeggen dat de overheid veel eerder had moeten beginnen met vaccineren.