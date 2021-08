Onderzoek naar brandstichting aan wagen in Lebbeke

Lebbeke - In het Oost-Vlaamse Lebbeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag een wagen uitgebrand na vermoedelijke brandstichting. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. In dezelfde straat was er een dag eerder al een poging om een fiets in brand te steken.

De brandweer rukte rond 23.45 uur uit voor een brandend voertuig in de Rossevaalstraat in Lebbeke. De wagen stond op een parking van een loods. Het vuur kon snel geblust worden, maar de auto is volledig vernield. Niemand raakte gewond en een aanpalend gebouw kon gevrijwaard worden.

Kwaad opzet is niet uitgesloten. Er loopt een onderzoek naar brandstichting. Een dag eerder was er al een poging in dezelfde straat om een damesfiets in brand te steken, zegt het parket, dat onderzoekt of er een verband is tussen de feiten. Er werd zaterdag een verdachte opgepakt, maar die werd later vrijgelaten. Het is niet duidelijk of hij iets met de feiten te maken heeft. Alle pistes worden onderzocht, stelt het parket.