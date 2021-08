Step aangereden door taxi in Wetstraat, slachtoffer met zware verwondingen naar ziekenhuis gebracht

Brussel - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een persoon op een step aangereden door een taxi in de Wetstraat in Brussel. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt nog, aldus de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene.

De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene werd zaterdag omstreeks 2.30 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Wetstraat. Om een ??nog onbekende reden botste een taxi op een scooter op de weg. De bestuurder van de tweewieler raakte gewond en verkeerde in zorgwekkende toestand toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. “Volgens de laatste berichten is zijn leven niet meer in gevaar”, zei een woordvoerder van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene zaterdagmiddag.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Er wordt onderzocht of er overtredingen zijn begaan door de betrokkenen.