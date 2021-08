Man in de arm geschoten bij home-invasion

Geraardsbergen - Bij een home-invasion aan de Brambroek in Ophasselt bij Geraardsbergen, is een man gewond geraakt. Één van de daders schoot de bewoner in de arm. Die sloegen daarna meteen op de vlucht.

De inval gebeurde donderdagavond tussen 21 uur en 22 uur. Daarbij zouden meerdere daders de woning hebben betreden. De bewoner was op dat moment in zijn woning aanwezig. Hij zou daarop in de arm beschoten geweest zijn. De indringers sloegen meteen daarna op de vlucht. De eigenaar zelf werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

De politie en het parket kwam ter plaatse. Met hulp van de politiehond kamden ze nog de buurt uit, in de hoop een spoor van de daders te vinden. De woning werd een tijdje verzegeld om alles te onderzoeken. Het dossier is momenteel in handen van het parket. Daar willen ze voorlopig nog geen extra informatie kwijt over de precieze feiten en het onderzoek. De daders zouden nog steeds spoorloos zijn. De bewoner zelf ligt volgens de buurman momenteel wel nog in het ziekenhuis, maar zijn toestand blijkt stabiel te zijn.