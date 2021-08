Bekende Amerikaanse actrice Melissa Joan Hart is volledig gevaccineerd, maar werd toch nog goed ziek van Covid: “Wees voorzichtig”

Melissa Joan Hart (links) in de film My Fake Fiancé Foto: BBC

De Amerikaanse actrice Melissa Joan Hart (45) is besmet met corona. Dat vertelt ze in een post op Instagram. “Ik ben gevaccineerd. Toch heb ik corona gekregen. En het gaat slecht”, vertelt de Sabrina the Teenage Witch-ster. Ze klaagt van benauwdheid en een drukkende pijn op de borst.

Een van haar kinderen is ook besmet. “Ik bid dat het niet erger wordt dan dit”, vertelt ze in een filmpje, terwijl ze in bed ligt. Hart is er heel erg boos over de besmetting. “We werden wat minder streng en voorzichtig. Het hele land is wat luier geworden, lijkt het wel.” Volgens Hart is ze besmet op de school van haar kinderen, Tucker, Mason en Braydon. “Maar we kunnen er niets meer aan doen.”

Ze benadrukt het belang van afstand houden en het vermijden van drukke plekken. “Ik wil niet politiek worden ofzo”, zegt ze daarover. “Maar dit is mijn ervaring. Daar hoeven jullie niets van te vinden, maar dit is hoe ik me nu voel. Wees voorzichtig.”