Prins Harry oogst kritiek nadat hij terugkeert met privéjet naar huis: “Eerst komt hij op voor het klimaat en nu dit: dat is hypocriet ”

Prins Harry heeft weer de boter gegeten in de Britse pers. De hertog van Sussex keerde terug van zijn polowedstrijd voor het goede doel met een peperdure privéjet. En dat voor een relatief korte afstand van 1.200 kilometer. Kan niet , vindt royalty-biograaf Tom Quinn. “Dit is gewoon ontzettend hypocriet, zeker na zijn voordrachten over klimaatsverandering.”

3 miljoen euro verzamelde de prins afgelopen vrijdag voor het goede doel tijdens een polowedstrijdje in het Amerikaanse Aspen. De centen gaan integraal naar kinderen die in armoede leven, maar ook naar slachtoffers van de HIV/Aids-epidemie in Zuid-Afrika. Klus geklaard, moet prins Harry gedacht hebben. Maar dat was buiten The Daily Mail gerekend.

De Britse krant liet royalty-biograaf Tom Quinn aan het woord over de privéjet waarmee de hertog na het event terugkeerde naar zijn vrouw Meghan Markle en zijn twee kinderen in Mendocito (Santa Barbara). “Dit is gewoon ontzettend hypocriet, zeker na als zijn voordrachten over de klimaatsverandering. Hij ziet zichzelf als een gids voor de rest van zijn wereld, maar zijn eigen gedrag lijkt voor hem niet relevant te zijn.”

Harry en Meghan thuis in Mendocito Foto: ISOPIX

In twee uur tijd - meer dan 1.200 kilometer verderop - stond hij weer in Montecito. Het privévliegtuigje - kostprijs 52 miljoen euro- zou van zijn vriend, miljonair Marc Ganzi, zijn. De timing van de trip komt nogal ongelukkig. Harry uitte eerder zijn onrust over de klimaatsverandering. Maanden terug noemde hij het nog “één van de belangrijkste problemen waar we mee te maken krijgen.”

In zijn gesprek met Oprah Winfrey voor Apple TV vertelde Harry nog het volgende: “Dat onze kinderen in zo’n wereld moeten opgroeien, is gewoon deprimerend. Huizen staan in brand of lopen net onder water. Daarnaast worden er ook nog eens volledige bossen van de kaart geveegd.”

Eerder deze week sprak zijn vader Charles zich al uit over de milieuproblemen die ons allen boven het hoofd hangen. Hij riep Britse bedrijven op zich in te zetten voor het klimaat en te “vergroenen”. In een statement voor de website Daily Mail zei Charles nog het volgende, als reactie op de zware branden, die Griekenland hebben getroffen: “We hebben geen alternatief. We moeten alles op alles zetten en dat in de zeer korte periode die ons nog rest. Alleen dan kunnen we de enorme klimaatrampen - die zich nu al voor een stuk laten zien - vermijden.”

Het is niet de eerste keer dat prins Harry gebruik maakt van een privévliegtuig. Uit onderzoek blijkt dat de broer van prins William op amper elf dagen tijd maar liefst vier keer gebruikmaakte van een privévlucht.