Peilingen vallen tegen, maar Angela Merkel spreekt vertrouwen toch uit in beoogde opvolger

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt vertrouwen te hebben in Armin Laschet, de kandidaat van haar conservatieve CDU-partij die haar moet opvolgen bij de verkiezingen in september. Merkel schuift zaterdag aan bij een campagnebijeenkomst van haar partij. De conservatieven zagen de voorsprong in de peilingen de laatste weken krimpen en het imago van kanselierskandidaat Laschet kreeg een flinke deuk tijdens de recente overstromingen in het westen van Duitsland.

Na de watersnood in juli werd Laschet lachend en kletsend gefilmd in de zwaar getroffen stad Erftstadt, terwijl op de voorgrond president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven uitsprak met de slachtoffers. Hierna moest Laschet zich publiekelijk verontschuldigen en uit een peiling onder 5.000 ondervraagden bleek dat slechts 26 procent hem een goede crisismanager vond.

Het optreden van de nog populaire Merkel bij de bijeenkomst in Berlijn moet het aangetaste imago van Laschet helpen in aanloop naar de verkiezingen. Daarnaast moet de bijeenkomst de eenheid tonen binnen het conservatieve blok, waarin de CDU samenwerkt met zusterpartij CSU. Leider Markus Soeder van de CSU werd door Laschet verslagen in de verkiezingen voor de gezamenlijke kanselierskandidaat namens het blok CDU/CSU.

De verkiezingen zijn over vijf weken. In de peilingen staat het christendemocratische samenwerkingsverband nog vooraan, maar de sociaaldemocraten en de Groenen zitten hen op de hielen. De verkiezingen luiden ook het vertrek van de 67-jarige Merkel in, ze stopt na zestien jaar als bondskanselier.