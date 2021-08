Amerikaanse ambassade raadt landgenoten af nog langer naar luchthaven Kaboel af te zakken

De Amerikaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel raadt Amerikanen die zich nog in het land bevinden nu af om nog spontaan naar de luchthaven van Kaboel af te zakken voor een evacuatievlucht. In een mededeling op haar website spreekt de ambassade van “mogelijke bedreigingen voor de veiligheid”.

De Amerikaanse ambassade heeft het specifiek over de toegangspoorten tot de luchthaven, die “te vermijden” zijn. Wie geëvacueerd moeten worden uit Afghanistan moet individuele instructies van de Amerikaanse overheid afwachten, klinkt het nog in de mededeling, die ongeveer twee uur geleden op de website van de ambassade werd gepubliceerd.

De ambassade in Kaboel riep Amerikaanse staatsburgers de afgelopen dagen nog op om zich naar de Hamid Karzai International Airport te begeven, van waar onder meer de VS evacuatievluchten inzetten uit Afghanistan. De Amerikanen staan in voor de beveiliging van de luchthaven, maar net buiten die perimeter hebben de radicaalislamitische taliban controleposten opgezet. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat het voor veel mensen, zeker degenen zonder westers paspoort, niet evident is om de luchthaven op eigen houtje te bereiken.

Het Duitse persagentschap dpa had het eerder op de dag al over grote chaos aan de verschillende toegangspoorten tot de luchthaven van Kaboel, waar duizenden wanhopige mensen naartoe zijn gekomen om het land te ontvluchten voor de taliban. Naast westerlingen gaat het ook om Afghanen, onder wie jongeren, vrouwen, kinderen, pasgeboren baby’s en mensen in rolstoelen. Ooggetuigen melden dat er in de lucht wordt geschoten en traangas wordt gebruikt. De taliban zouden ook mensen slaan met zwepen. Volgens dpa werd zaterdag via luidsprekers omgeroepen dat de noordelijke toegangspoort tot de luchthaven de komende twee dagen gesloten blijft. Het Amerikaanse leger regelt de toegang tot het terrein.