Meer dan tweehonderd betogingen tegen coronapas in Frankrijk

Nu de vakantie naar haar einde loopt, willen de tegenstanders van de “gezondheidspas” in Frankrijk en van een verplichte vaccinatie tegen Covid-19 de druk op de regering opvoeren door voor het zesde weekend op rij op straat te komen. Er zijn meer dan 200 betogingen gepland.

Volgens schattingen van een politiebron zouden tussen de “170.000 en 220.000” mensen betogen, met grotere manifestaties in “Toulon, Nice, Marseille, Montpellier of Perpignan”.

In het stadje Pau (77.000 inwoners), manifesteerden zaterdagmorgen minstens 2.700 mensen volgens de politie, onder wie een boegbeeld van de “gele hesjes”, Jérôme Rodrigues. “Vaccineer u als u dat wil, maar wij zijn tegen een gezondheidspass voor het ziekenhuis of om boodschappen te doen, we vragen de intrekking van de wet”, zei hij in een korte toespraak.

Uitgebreid

De “pass sanitaire” is onder meer van toepassing in bars en restaurants, de gezondheidszorg en de trein. De gezondheidspas werd maandag uitgebreid naar ruim 120 grote winkelcentra en winkels. Het gaat om een bewijs van volledige vaccinatie, een Covidtest van minder dan 72 uur oud of een bewijs van ziekte in de zes voorbije maanden.

In Parijs worden volgens de politiebron 12.000 à 20.000 betogers tegen deze maatregel verwacht, op vier optochten, waarvan twee op initiatief van de gele hesjes en één waartoe Florian Philippot heeft opgeroepen, de voormalige nummer 2 van het extreemrechtse Front National.

Vorige zaterdag telde het ministerie van Binnenlandse Zaken ruim 214.800 betogers in heel Frankrijk, iets minder dan de week ervoor. Ruim zes op de tien inwoners zijn volgens het Franse ministerie van Gezondheid volledig gevaccineerd.