België krijgt voorlopig enkel nog vaccinleveringen van Pfizer: “De campagne begint te verzadigen in ons land”

Ons land krijgt op dit moment enkel nog nieuwe vaccinleveringen van Pfizer/BioNTech. Dat heeft Dirk Ramaekers gezegd op de infosessie van de taskforce vaccinatie zaterdag. De leveringen van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn stopgezet, de aanvoer van Moderna staat tijdelijk ‘on hold’.

De vaccinatiecampagne in ons land begint te verzadigen, zegt Ramaekers. “Dat is zeker zo in Vlaanderen, ook Wallonië doet het best goed. In Brussel worden bijkomende stappen gezet om de campagne op te drijven. We steunen dat maximaal vanuit de taskforce. Ook in Brussel behouden we het streefdoel van 70 procent gevaccineerden.”

De snelheid van de vaccinatie ligt niet langer samen met de snelheid van de leveringen, maar met het aantal mensen dat nog een vaccin wil. “Sinds juli is de vaccinatiebereidheid determinerend.”

Pfizer

Op dit moment komen enkel nog nieuwe leveringen van Pfizer/BioNTech binnen, zegt Ramaekers. “In juli zijn we gestopt met het toedienen van eerste dosissen AstraZeneca. Het Europees contract is gestopt en ook niet verlengd. De relatie met AstraZeneca was dan ook niet evident. Er is weinig waargemaakt van de beloofde leveringen.”

Ook de leveringen van Johnson & Johnson aan ons land zijn stopgezet, omdat dat vaccin maximaal wordt ingezet voor het COVAX-programma in ontwikkelingslanden. “Ons land organiseert de verdeling voor het J&J-vaccin”, zegt Ramaekers.

Van J&J en ook van Moderna, waarvan de leveringen tijdelijk on hold staan om op COVAX te oriënteren, heeft België wel nog dosissen in voorraad. “We houden rekening met een derde dosis. We zijn niet ongerust dat we op dat moment te weinig dosissen gaan hebben.”