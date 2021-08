Romelu Lukaku en debuutmatchen, een zekerheid op doelpunten

Vandaag maakt Romelu Lukaku hoogstwaarschijnlijk zijn wederoptreden voor Chelsea FC. De Belgische topspits heeft nog wat te bewijzen in Londen, nadat hij zich bij zijn vorige passage bij The Blues niet kon doorzetten als eerste spits. Een debuutmatch spelen heeft Lukaku al meerdere keren moeten doen in zijn carrière. Bij zijn laatste vier, wist hij ook elke keer te scoren. Een overzicht.

Anderlecht: testwedstrijd tegen Standard

Op 24 mei 2009 maakt een onbekende jongen zijn debuut. Zijn naam: Romelu Lukaku. Zijn leeftijd: 16 jaar en 11 dagen. Hij mag 25 minuten invallen tijdens de tweede testwedstrijd tussen Standard en Anderlecht, die moeten beslissen wie er kampioen wordt. Anderlecht staat op dat moment 1-0 achter en coach Ariël Jacobs wil alles op alles zetten om het kampioenschap toch nog richting Brussel te halen. Lukaku maakt meteen een goede indruk, maar kan het tij toch niet meer doen keren. Standard wint met 1-0 en omdat de heenwedstrijd in het Astridpark op 1-1 was geëindigd, blijft de titel in Luik. Lukaku pakt door zijn jeugdig enthousiasme ook nog een gele kaart.

Foto: BELGA

Chelsea: een jongensdroom die uitkomt

Na twee volledige seizoenen bij Anderlecht, waarin hij een landstitel en een topschutterstitel wist te bemachtigen, maakt een 18-jarige Lukaku in het seizoen 2011/2012 een toptransfer naar zijn droomclub Chelsea. Vaste waarde zal hij dat seizoen niet worden, maar op speeldag drie mag hij toch zijn eerste optreden maken voor de hoofdmacht van de Londense club. In een 3-1 overwinning tegen Norwich City komt hij tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd Fernando Torres vervangen. Scoren zit er evenwel niet in.

Foto: AFP

West Bromwich Albion: debuutgoal tegen Liverpool

Omdat Lukaku zich niet kan manifesteren tot vaste waarde in de A-kern van Chelsea, wordt beslist om de jonge Belg ervaring te laten opdoen bij het Engelse West Bromwich Albion. Hij mag op de eerste speeldag van het seizoen 2012/2013 zijn debuut maken tegen topclub Liverpool. Lukaku valt 22 minuten voor tijd in bij een verrassende 2-0 stand voor West Brom. Hij weet meteen de harten van de fans te veroveren door met een rake kopbal de 3-0 eindstand vast te leggen. Lukaku zal dat seizoen 17 goals maken en zeven assists afleveren in 35 Premier League-wedstrijden.

3. 18th August 2012.



West Brom 3-0 Liverpool.



4 months after our 1st Premier League win at Anfield came this opening day rout at the Hawthorns.



Gera scored a screamer followed by Odemwingie + Lukaku goals to set the tone for a fantastic season.#Wbahttps://t.co/tqytLMAL3V — AllAlbionFans (@AllAlbionFans) May 15, 2021

Everton: lijf en leden in de strijd om het winnende doelpunt

Het jaar nadien opnieuw een uitleenbeurt en ook opnieuw een goal bij zijn debuut voor Lukaku. Deze keer mag de Rode Duivel het bij subtopper Everton proberen. Op speeldag vier van het seizoen 2013/2014 valt hij in aan de rust, op dat moment staat Everton 1-0 achter tegen West Ham. De match lijkt uiteindelijk op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar dat is buiten Romelu Lukaku gerekend. Op voorzet van Kevin Mirallas kopt Lukaku in minuut 85 het winnende doelpunt tegen de netten, al is het twijfelachtig of hij zich daar nog iets van herinnert. In het duel waarin Lukaku scoort, komt hij namelijk hard in aanraking met verdediger Joey O’Brien. De spits blijft groggy op de grond liggen, maar kan na verzorging de wedstrijd toch uitspelen.

OTD in 2013, Everton beat West Ham 3-2. Goals from Baines (2), and Lukaku#efc pic.twitter.com/iZ0JAiZOTa — Everton Musings (@EvertonMusings) September 21, 2017

Manchester United: de verloren Supercup tegen Real Madrid

Nadat Everton Lukaku had overgekocht van Chelsea en de Belg er uitgroeide tot absolute smaakmaker, is de tijd gekomen om opnieuw voor een topploeg in de Premier League te gaan spelen. De Engelse recordkampioen telt een kleine 85 miljoen euro neer om de spits naar Manchester te halen. United won het jaar voordien de Europa League en speelde daarom de Europese Supercup tegen Real Madrid, dat de Champions League won. Lukaku maakte zijn debuut in die wedstrijd en staat 90 minuten op het veld. Ook nu weet hij te scoren bij zijn debuut, maar toch kan hij niet voorkomen dat United de wedstrijd met 2-1 verliest. Nadat hij eerst een reuzegrote kans in de rebound over doel schoot, trapte hij later in de wedstrijd in een gelijkaardige fase de bal toch tegen de netten.

REAL MADRID VS MANCHESTER UNITED Goal Story #HalaMadrid #ManchesterUnited | 62' GOL Lukaku memperkecil ketinggalan MU 1-2 dari Real Madrid pic.twitter.com/AMq3r9sw6g — #BelajarHijrah (@daustoelank) August 8, 2017

Inter Milan: koning van Milaan

Een droomhuwelijk is het nooit geweest tussen Lukaku en Manchester United. Met Antiono Conte vindt Lukaku in Milaan een trainer die wél volledig in hem gelooft. Conte maakt van hem meteen de belangrijkste speler van het team en het klikt ook met spitsbroeder Lautaro Martínez. Lukaku bedankt meteen voor het vertrouwen in zijn eerste match voor de Nerazzurri met een eerste goal. In een 4-0 overwinning tegen Lecce neemt Lukaku de 3-0 voor zijn rekening. Lukaku zal bij Inter uitgroeien tot een van de beste spitsen ter wereld en hen uiteindelijk ook in zijn tweede en laatste seizoen de titel bezorgen. Chelsea, dat Lukaku in 2014 verkocht voor een slordige 35 miljoen euro, legde deze zomer 115 miljoen euro op tafel om de 28-jarige Belg terug naar Londen te halen. Hij is daarmee de duurste Belgische speler ooit.