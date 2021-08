Gouverneur van New York kondigt noodtoestand af in delen van staat wegens orkaan Henri

De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo heeft wegens orkaan Henri een noodtoestand afgekondigd voor delen van de Amerikaanse staat, waaronder de stad New York, Long Island en enkele andere gebieden. De noodtoestand wordt in de Verenigde Staten wel vaker uit voorzichtigheid afgekondigd, omdat bevoegdheden dan van het federale naar het regionale niveau gaan.

“New Yorkers, alstublieft, neem dit ernstig, denk aan orkaan Sandy”, zei Cuomo zaterdag op een persconferentie. Gehoopt wordt dat de gevolgen van de orkaan die zondag verwacht wordt, niet zo erg zullen zijn als in 2012, maar zeker is dat niet. Voor de stad New York verwacht Cuomo slechts zware regenval en enkele lichtere overstromingen.

De Amerikaanse weerdienst schaalde de tropische storm Henri, die op het noordoosten van de VS afstevent, zaterdagmorgen tot een orkaan op. Voor delen van Long Island en Connecticut gaf de weerdienst een orkaanwaarschuwing. Henri zal waarschijnlijk zondagmiddag plaatselijke tijd aan land gaan.