Bestuurder (35) overleden na zware klap tegen boom met Maserati, vrouw in kritieke toestand

Koksijde / Veurne / Wulpen - In Wulpen, deelgemeente van Koksijde, is zaterdagavond bij een zwaar verkeersongeval de bestuurder om het leven gekomen. De 35-jarige man overleed ter plaatse, een vrouwelijke passagier raakte kritiek gewond. Hun auto belandde naast de weg tegen een boom.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 20.45 uur op de Veurnekeiweg tussen Veurne en Wulpen. De 35-jarige bestuurder van een Maserati-sportwagen kwam vanuit de richting van Veurne toen het een honderdtal meter voorbij restaurant ’t Schiptje volledig verkeerd ging. Volgens getuigen raakte de wagen aan hoge snelheid van de weg af en kwam tegen een boom terecht.

De impact was bijzonder zwaar. De wagen werd uiteengereten en werd terug de weg op gekatapulteerd. De mannelijke bestuurder van de auto werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. Getuigen stopten onmiddellijk om hulp te bieden en belden de hulpdiensten op. De brandweer slaagde er in om de vrouwelijke passagier uit het wrak te halen. Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand was na het ongeval levensbedreigend.

De Veurnekeiweg lag bezaaid met brokstukken. Het wrak kwam tot stilstand in het midden van de rijweg terwijl het motorblok en een as met wielen aan de overkant tegen de vangrails werd geslingerd. Na het ongeval sloot de politie de Veurnekeiweg af voor alle verkeer. Het parket werd verwittigd maar stelde geen deskundige aan. “Getuigen hebben gezien dat het ongeval gebeurde toen de wagen aan hoge snelheid reed en zo naast de weg tegen een boom terecht kwam”, meldt het parket.