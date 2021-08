Op dag twee lukt het beter: ongeveer 250 mensen gered met Belgische vliegtuigen, leger onderzoekt evacuaties uit andere plaatsen

De evacuatie van landgenoten uit Afghanistan nam vrijdag nog een valse start. Zaterdag ging het al veel vlotter. In totaal zijn ongeveer 250 mensen met Belgische vliegtuigen geëvacueerd vanuit Kaboel en naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad gebracht. Nog heel wat Belgen en rechthebbenden wachten in de omgeving van de luchthaven.

Het is een opmerkelijk beeld: een Belgische C-130 die net na het opstijgen van op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel iets afschiet dat nog het meest op vuurwerkpijlen lijkt. Niet om te vieren dat er weer een evacuatie is gelukt, wel om eventueel luchtafweergeschut te misleiden. Zo precair is de situatie in Kaboel.

Ondanks de moeilijke omstandigheden verliep de evacuatie zaterdag iets vlotter dan vrijdag, toen één van de vliegtuigen zelfs leeg weer moest vertrekken. In totaal zijn zaterdag ongeveer 250 mensen geëvacueerd naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130, één minder dan oorspronkelijk gepland. Vrijdag en zaterdag samen zijn nu in totaal minstens 108 Belgen geëvacueerd, samen met 92 Nederlanders. Via Nederland zijn zaterdag 34 Belgen teruggekomen, die met militaire bussen naar een kazerne in België zijn gebracht.

Twee dagen en twee nachten geprobeerd

“Ik heb twee dagen en twee nachten geprobeerd de luchthaven binnen te geraken”, vertelt Raihanna Abbasi (35) uit Duffel, die samen met haar jongste zoontje Houssein Arim (1,5) in Kaboel was. “Het was heel, heel zwaar. Zeker voor mijn zoontje. Ik ben heel blij, maar ook totaal uitgeput. Ik weet dat ik enorm veel geluk heb gehad.”

Raihanna en haar zoontje Houssein.

De Lommelse poetsvrouw Ziba heeft minder geluk: zij stond vrijdag voor een toegangsdeur te wachten, met zicht op de landingsbaan. Daar zag ze hoe de tweede Belgische C-130 landde en nadien zonder passagiers weer moest vertrekken. Tijdens het zoeken naar de juiste toegangsdeur ontstond nadien paniek in de massa mensen.

Raihanna heeft twee dagen en twee nachten met haar zoontje voor de noordelijke poort van de luchthaven gewacht. “Het was heel warm overdag en ’s nachts was het koud. Er waren geen toiletten en we hadden amper te eten. Gelukkig gaven de soldaten ons veel water. De hitte, het lawaai en gedrum van de mensen, de taliban die met hun geweren de kinderen doodsbang maakten. Het was echt heel moeilijk.”

Via Oezbekistan

Uiteindelijk werd Raihanna door Amerikaanse soldaten uit de menigte geplukt – “misschien omdat mijn zoontje zo slap in mijn armen lag? Ik heb mijn paspoort laten zien en gezegd dat ik naar België wilde. Dan hebben ze mij naar Duitse soldaten gebracht.” Via Oezbekistan en Frankfurt is ze met haar zoontje in België geraakt.

Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma. Omdat het voor de Belgen in Afghanistan zo moeilijk is om tot op de luchthaven te geraken, onderzoekt het leger ook de opties om Belgen te evacueren uit andere plaatsen dan de luchthaven zelf. Duitsland is van plan om helikopters in te zetten. Die staan momenteel klaar op de luchthaven van Kaboel.