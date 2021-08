PSV, met invaller Yorbe Vertessen, blijft ongeslagen in Eredivisie

In de Nederlandse Eredivisie heeft PSV Eindhoven met 4-1 gewonnen in het Philips Stadion tegen Cambuur. Pröpper (18.) en Zahavi (21.) maakten de doelpunten voor PSV voor de rust. Die laatste werd tijdens de rust vervangen door onze landgenoot Yorbe Vertessen.

Noni Madueke maakte meteen de 3-0 na rust, Alex Bangura hielp Cambuur aan de eerredder (3-1, 66.). Olivier Boscagli lukte nog de 4-1 in de extra tijd (4-1, 94.). In de stand staat PSV mee aan de leiding met 6 op 6, Cambuur pakte nog geen punten.

Sparta Rotterdam spartelde zich in de eerste helft voorbij Heracles (1-0) met een doelpunt van Vriends (40.). Burgzorg (77.) zette bordjes weer gelijk (77.) in de tweede helft. Michael Heylen stond in de basis bij Sparta. Net zoals Noah Fadiga (geel, 94.) en Lucas Schoofs bij Heracles, waar Ismail Azzaoui inviel (68.).