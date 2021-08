Tientallen Palestijnen gewond bij protesten in Gaza

Zaterdag zijn 41 Palestijnen gewond geraakt bij een protestmanifestatie in de Gazastrook, aan de grenspost met Israël. Israëlische soldaten openden het vuur toen de manifestanten met brandbommen gooiden en de grenspost belaagden. Twee minderjarigen, onder wie een 13-jarige jongen, werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Ook aan Israëlische kant raakte een agent zwaargewond. Volgens het leger werd er geschoten vanuit de Gazastrook. Afgelopen maandag werd voor het eerst sinds het gewapend conflict van mei een raket afgevuurd vanuit de Gazastrook, maakte het leger eerder op de dag bekend.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz bevestigde in een televisie-interview dat het ging om “extreem zware incidenten waarop een antwoord zal worden gegeven”. Kort na zijn uitspraak bombardeerde de Israëlische luchtmacht delen van de Gazastrook. Ze had het naar eigen zeggen gemunt op “vier sites voor de productie en opslag van wapens die toebehoren aan terreurorganisatie Hamas”. Het is niet duidelijk of bij die bombardementen ook slachtoffers zijn gevallen.

Hamas had de Palestijnen opgeroepen om de 52ste verjaardag van de brand van de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem te herdenken. Bij die brand, die was aangestoken door een Australiër met mentale problemen, raakten delen van de moskee verwoest. De al-Aqsa-moskee wordt beschouwd als de derde meest heilige site van de islam.