Minstens acht mensen verdronken en tientallen vermist bij overstromingen in Tennessee

Hevige regenval in het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft zaterdag zware overstromingen veroorzaakt in de deelstaat Tennessee. Volgens Amerikaanse media zijn er al minstens acht mensen omgekomen. Een veertigtal inwoners zijn nog vermist.

De hevige regenval deed de Piney rivier zaterdag in de vroege ochtend buiten haar oevers treden. In de omliggende ‘counties’ Dickson, Hickman, Houston en Humphreys werd de noodtoestand afgekondigd. Volgens de lokale sheriff Chris Davis zijn het de ergste overstromingen die hij zag in zijn loopbaan van 28 jaar.

“De situatie is levensbedreigend”, waarschuwde de lokale weerdienst in een tweet. Mensen kunnen door het wassende water hun huizen niet meer uit. Op veel plaatsen zijn ook de elektriciteit en de telecommunicatienetwerken uitgevallen.