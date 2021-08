Donald Trump houdt bijeenkomst in staat waar Covid-noodtoestand is afgekondigd

Opnieuw doet Donald Trump zijn reputatie alle eer aan. De voormalige Amerikaanse president heeft gisteren zijn supporters toegesproken in Cullman, Alabama. Hij hield daarbij geen rekening met de gezondheidssituatie in de staat. Daar is opnieuw de noodtoestand is afgekondigd, nu corona er weer volop woekert.

Trump hield een rally om zijn steun te betuigen aan Mo Brooks. De Republikeinse senaatskandidaat steunde Trump in zijn oproep de jongste Amerikaanse presidentsverkiezingen te saboteren. Brooks supporterde eveneens voor een man die vorige week nog dreigde het Capitool op te blazen.

40.000 man zou er aanwezig zijn geweest. Dat de noodtoestand er vorige week donderdag werd afgekondigd, daar trok Donald Trump zich weinig aan. De Delta-variant heeft het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dramatisch de hoogte in geduwd.



Dokter William Smith, medisch directeur van het Cullman Regional-ziekenhuis, waarschuwde nochtans: “Dit event is voor ons een superverspreider, net als een bijeenkomst, vorige week, op dezelfde plek, Rock The South (popconcert, red.) Sindsdien zien we een stijging van het aantal patiënten en we zijn bezorgd dat we ook nu weer een impact zullen zien.”