Kwart meer oproepen voor reisbijstand VAB dan in dezelfde week vorig jaar

De alarmcentrale van VAB-Reisbijstand heeft afgelopen week 24 procent meer oproepen ontvangen dan in dezelfde week vorig jaar. Gedurende de hele zomer heeft de centrale 15 procent meer oproepen ontvangen. Dat heeft de mobiliteitsclub zaterdag bekendgemaakt in een persbericht.

Volgens VAB zijn de fors hogere cijfers te verklaren door het reisgedrag van de Vlaming in de coronazomer van vorig jaar. Toen viel in augustus het reizen zo goed als stil door de quarantaineplicht bij terugkeer uit rode zones en de nieuwe lockdown in onder meer Antwerpen.

Dit jaar zorgt het coronapaspoort voor een veiliger gevoel en zoeken Vlamingen de zon op vanwege het slechte weer in eigen land, luidt het.

Ook op de Europese wegen naar Frankrijk, Italië, Spanje en Kroatië is het opvallend drukker dan vorige zomer. Op het drukste moment zaterdag, rond de middag, stond er 840 km file, ten opzichte van 646 km op dezelfde zaterdag vorig jaar. Dat de files zijn toegenomen blijkt uit het soort pechgevallen, zoals motorproblemen (+12 pct tegenover vorig jaar), problemen met koppeling en versnellingsbak (+21 pct) en ook ongevallen (+ 9 pct). En het fileleed is nog niet geleden, want in een VAB-enquête van begin augustus bij 5.800 Vlamingen geeft de helft aan in augustus of september nog op reis te gaan.