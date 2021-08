Orkaan Henri bereikt Amerikaanse oostkust: 6 miljoen inwoners gevraagd storm ernstig te nemen, ramen worden dicht getimmerd met hout

Orkaan Henri heeft in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijke tijd de Amerikaanse oostkust bereikt. Op dit moment valt er vooral veel regen, zegt Björn Soenens op Radio1. Het hoogtepunt van de storm wordt zondagmiddag verwacht.

Vooral New York en andere staten in het oosten van de Verenigde Staten zoals Connecticut, Rhode Island en Massachusetts zullen naar verwachting getroffen worden door noodweer. Zelfs New England moet vrezen voor het natuurgeweld. De staat bleef al sinds 1991 gespaard van orkanen.

Zaterdag voelden de bewoners al een eerste prik. In de stad New York moest een groot popconcert in Central Park worden afgebroken door de naderende storm.

Homecoming week, zoals burgemeester Bill de Blasio het event doopte, moest het einde van de lockdown in de miljoenenstad vieren. Maar halverwege werd alles stilgelegd. Carlos Santana, Andrea Bocelli en LL Cool J hadden hun optreden al achter de rug, maar Bruce Springsteen en Patti Smith moesten nog aantreden. 60.000 mensen moesten abrupt het park verlaten.

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

De gouverneur van New York Andrew Cuomo, die maandag opstapt na beschuldigingen van seksueel misbruik, waarschuwde inwoners zaterdag al. Hij vroeg de New Yorkers ook om de orkaan ernstig te nemen. Uit voorzorg is de noodtoestand uitgeroepen, zodat het federale niveau de coördinatie in handen heeft.

En dat doen ze ook, de bewoners. In Connecticut worden ramen dichtgetimmerd met hout. Zandzakjes worden gevuld.

Rafael Roman in Connecticut Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Fire Island al geëvacueerd

Het hoogtepunt wordt echter pas tegen zondagmiddag plaatselijke tijd verwacht, in het oosten van Long Island. Zaterdag werden al de bewoners van Fire Island, een klein strook met dorpjes op long Siland geëvacueerd. Al verwacht Nationaal Hurricane Center dat de orkaan daarna snel aan kracht zal verliezen.

Geen vrijgezellenfeest voor Kristen Pavese Foto: AP

Foto: AP

Kristen Pavese hield er volgens AP News haar vrijgezellenavond. “Natuurlijk ben ik boos om hier weg te moeten”, zegt ze. “Maar het weer heb je niet onder controle. Ik kom hier al heel lang en dan word je vertrouwd met dit soort situaties.”

Zoals het er nu naar uitziet lijkt de orkaan naar het westen af te buigen. Wat betekent dat vooral New York getroffen zal worden. Ook correspondent Björn Soenens berichtte vanochtend op Radio1 dat het al heel hard aan het regenen is in de Big Apple.

Veel regen in New York Foto: REUTERS

Federale noodhulp

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs van zeven bedreigde staten aan de Amerikaanse oostkust al federale noodhulp toegezegd. Mogelijk leidt Henri tot grote stroomonderbrekingen, overstromingen en andere stormschade. In verschillende kuststadjes in Connecticut is de bevolking uit voorzorg geëvacueerd.

Hij besprak ook het belang van de Covid-regels te respecteren als inwoners onderdak wordt geboden. Maskers moeten gedragen worden, afstand bewaard. Dit om het verder verspreiden van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN wonen ongeveer zes miljoen mensen in de gebieden waarvoor de orkaanwaarschuwing geldt. Voor het noordoosten van de VS is het al van 1991 geleden dat er nog zo’n hevige storm aan land kwam.