Na stormen krijgen ook hittegolven namen: waarom Griekenland ze als eerste gaat benoemen

Griekenland is van plan om net als de grote stormen - denk maar aan orkaan Henri die over de oostkust van Amerika raast - ook hittegolven een naam te geven. Volgens wetenschappers is dat een goeie zaak.

Wetenschappers in Griekenland discussiëren momenteel over de hittegolven die de laatste jaren het land teisteren. En of ze die net als stormen en orkanen een naam en een ranking moeten geven. Op die manier zouden ze niet alleen meer zichtbaar worden. Tegelijk zouden politici en bevolking zich ook beter kunnen voorbereiden op wat de onderzoekers “stille moordenaars” noemt.

Dat zegt dokter Kostas Lagouvardos, onderzoeksdirecteur van het Nationaal Observatorium in Athene. Hij vindt dat de hitte extreem onderschat werd.

Sinds juni heeft Griekenland te kampen met een enorme droogte. De tweede hittegolf die het land teisterde duurde bijna drie weken. Ook vorige week stegen de temperaturen opnieuw tot boven de veertig graden. Rond Athene braken branden uit.

