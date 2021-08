21-jarige bestuurder in levensgevaar na ongeval in Meerhout

Meerhout - In Meerhout is zondagochtend een jongeman levensgevaarlijk gewond geraakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie. De 21-jarige man uit Mol ging met zijn wagen van de baan in een bocht, mogelijk viel hij in slaap achter het stuur.

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.30 uur aan de Genelaar in Meerhout, zegt de politie Geel-Laakdal-Meerhout. De jongeman ging daar van de baan in een bocht en kwam tegen een betonnen duiker terecht. Hij moest bevrijd worden uit het voertuig en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis van Geel afgevoerd.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Mogelijk viel de jongeman in slaap achter het stuur. Het gerecht stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.