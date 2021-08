“Geen enkel land zal iedereen wegkrijgen uit Kaboel”: Britse defensieminister somber over evacuatiemissies

Geen enkel land zal al zijn inwoners kunnen evacueren uit Kaboel voor de deadline van 31 augustus. Dat is de dag dat de Amerikaanse troepen definitief vertrekken uit Afghanistan. Dat zegt de Britse defensieminister Ben Wallace. “De tijd tikt verder en is niet meer te stoppen.”

In een artikel in de Britse krant The Mail ons Sunday waarschuwt Brits defensieminister voor de deadline die de Amerikanen gesteld hebben om hun troepen definitief terug te trekken. Dat is 31 augustus.

Als de Yankees die datum niet uitstellen, zo zegt hij, zullen veel Aghanen, die in Groot-Brittannië wonen, hun eigen weg naar de grenzen moeten zoeken. “Geen enkel land zal erin slagen iedereen eruit te krijgen”, weet Wallace.

Groot-Brittannië heeft alvast een plan B. Het land zal zogenaamd hubs - een soort van opvangkampen - installeren net over de grens van Afghanistan, onder meer in Pakistan en Turkije. De Afghanen die erin slagen die plekken te bereiken en kunnen bewijzen dat ze in het Verenigd koninkrijk wonen, zullen worden gerepatrieerd.

Verder onderzoeken de Britten nog een andere piste. Ze hopen dat de taliban de Britse troepen zal toestaan langer in kaboel te blijven, om zo de burgers op te kunnen vangen en terug te kunnen vliegen.

