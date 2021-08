Drie doden bij vermoedelijke afrekeningen in drugsmilieu in Marseille

In de Zuid-Franse stad Marseille zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen om het leven gekomen bij vermoedelijke afrekeningen in het drugsmilieu. Dat vernam het Franse persagentschap AFP uit gerechtelijke bron.

Rond middernacht werden twee mannen, van 25 en 26 jaar, met meerdere kogels neergeschoten in de wijk “La Marine bleue”, in een van de armste arrondissementen van Marseille. De twee waren gekend voor drugshandel.

Nog in de loop van de nacht werd in het centrum van de stad geschoten, en werd volgens getuigen een man met geweld in een auto gesleurd. Het voertuig werd elders in Marseille brandend aangetroffen met een lichaam erin. Het zou gaan om een 27-jarige man die ook voor drugsfeiten gekend was.