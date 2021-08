Britse restaurants en toeleveranciers rekruteren zelfs gevangenen om personeelstekort door Brexit en pandemie op te vangen

Themabeeld in Britse pub. Dit is geen gevangene Foto: AP

De coronapandemie én de Brexit veroorzaken zoveel personeelstekorten dat supermarkten en horeca-uitbaters drastische maatregelen nemen. Om de afwezigheden op te vangen doen ze - de wanhoop nabij - uitzonderlijk beroep op gevangenen. Werken doen ze overdag, ’s avonds keren ze terug naar de gevangenis.

Groot-Brittannië heeft de laatste weken te kampen met lege schappen in heel veel supermarkten. Toeval is dat niet. Boosdoeners zijn de pandemie die wereldwijd verder woekert. Ook de Brexit speelt het land parten. Daardoor zijn er minder obers, vrachtwagenchauffeurs, fruitplukkers en fabrieksarbeiders aan het werk.

Bedrijven en horeca-uitbaters proberen nu wanhopig de vacatures in te vullen door aan te kloppen in gevangenissen. Via een speciale regeling is het mogelijk voor hen om overdag hun cel te verlaten en - betaald - te gaan werken. Volgens The Daily Mail zou er zelf één instelling zijn waar alle gevangenen intussen aan het werk zijn.

Voor sommige gevangenen is zo’n werkregime mogelijk in Groot-Brittannië. Uit cijfers blijkt dat tussen oktober 2020 en maart van dit jaar gevangenen 58.752 dagen hebben gewerkt. Die getallen kunnen aardig oplopen, zegt het Britse Retail Consortium. Retailers en toeleveranciers kampen met een tekort van 90.000 chauffeurs, stelt het consortium.